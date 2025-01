Angelilli “Logistica fattore strategico e priorità per Regione Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “La logistica è un fattore strategico abilitante per lo sviluppo ed è una priorità assoluta per la regione Lazio, per i territori, per i cittadini e per le imprese. Sicuramente bisogna investire molte risorse anche e soprattutto dall’Europa, però con le idee chiare. Non bastano i finanziamenti: bisogna avere delle priorità sulla formazione, sulla sicurezza e complessivamente sulle connessioni e sulle reti. Ci stiamo lavorando, cerchiamo di fare squadra e di puntare molto sull’innovazione e sulla digitalizzazione”. Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, a margine dell’Innovation Day Logistica, l’evento organizzato in collaborazione con Unindustria sulle opportunità e i bandi per le PMI del Lazio.

