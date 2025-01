Barrese “Ricostruzione Chiesa di Amatrice investimento sul futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “È uno dei tanti interventi che abbiamo fatto per supportare un territorio al quale siamo legati, come tutti quelli del paese, per l’articolazione capillare che ha la banca”, ha dichiarato il responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, in occasione della presentazione del protocollo d’intesa per la ricostruzione della Chiesa di San Francesco ad Amatrice. “Abbiamo fatto interventi importanti arrivando quasi a 300 milioni. Volevamo qualcosa che fosse un investimento sul futuro. Con il ministero volevamo dare un segnale di apertura di Amatrice al mondo partendo da un simbolo. L’Art Bonus è un elemento importante che muove le risorse del paese”.

