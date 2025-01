Novità per il palinsesto di CR1. Da martedì 4 febbraio alle ore 20:30 inizierà un viaggio nel mondo accademico cremonese: dieci puntate per raccontare la grande sfida di un capoluogo sempre più città universitaria. Scoprire l’offerta formativa, incontrare i volti e le voci degli studenti, ascoltare il racconto di docenti e ricercatori. E ancora: visitare le sedi degli atenei, i laboratori, conoscere il rapporto con il territorio. Questo e molto altro sarà “Campus – Cremona città universitaria”, il nuovo format di CR1.

Un ciclo di appuntamenti settimanali, curati dal giornalista Massimo Lanzini, che permetterà di conoscere come sta cambiando e crescendo il volto universitario di Cremona. La città non presenta certo numeri o storia universitaria comparabile a quella di altri poli del nord Italia (dai volumi di Milano fino alle tradizioni secolari di Padova, Pavia o Parma), eppure da diversi anni, forte del convinto indirizzo amministrativo delle sue istituzioni e del concreto sostegno da parte di fondazioni e tessuto produttivo, ha visto crescere la quantità e la qualità della propria offerta e del numero di studenti. Tanto da sapersi ritagliare un ruolo di eccellenza e una risonanza nazionale e internazionale in ambiti che affondano profondamente le proprie radici nella storia cremonese, dalla musica all’agroalimentare.

Cremona non ha formalmente un proprio ateneo universitario, ma sul suo territorio operano ormai in modo organico e radicato atenei (dal Politecnico di Milano alla Università Cattolica, dalla Statale di Pavia a quella di Brescia) che qui hanno cercato sede e saputo attivare corsi di laurea triennale e magistrale, programmi di ricerca, stage, percorsi formativi ormai stabili e riconosciuti.

Con Campus ci faremo guidare per mano da studenti, professori, ricercatori per scoprire cosa accade dentro aule e laboratori che ormai intrecciano in modo indissolubile la vita della città.

