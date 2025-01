Energia, Descalzi “L’Ue non può vivere nel timore di Cina e Usa”

MILANO (ITALPRESS) – “I timori sono che la Cina e gli Stati Uniti sono forti e l’Europa è debole. Ma è chiaro che non possiamo vivere di timori: non possiamo pensare sempre di aver paura della Cina, dell’America o di chiunque, ma dovremmo essere molto più focalizzati su noi stessi”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi a margine dell’evento “La Ripartenza” di Nicola Porro in corso a Milano. Secondo l’AD “dovremmo essere capaci di aprire nuove strade che non sono state battute da altri per non essere secondi, terzi o quarti. Questo non è una cosa semplice perché implica un’omogeneità di pensiero e una capacità di lavorare insieme. Ma siccome l’Europa non è un paese come la Cina, gli Stati Uniti e la Russia con una sola cultura, una sola lingua e soprattutto una catena di comando univoca, qui è molto più difficile”.

