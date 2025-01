Evolio Expo, La Pietra “Settore è punto di eccellenza”

BARI (ITALPRESS) – “Questa è una manifestazione estremamente importante, tant’è che io sono qui proprio anche a segnalare l’attenzione del Governo sul settore olivicolo e soprattutto su quello pugliese, che rappresenta un punto di eccellenza non solo di qualità ma anche produttivo per il sistema olivicolo nazionale. È una manifestazione molto partecipata, che può sicuramente dare anche un giusto slancio a quello che potrebbe essere un rilancio dell’olivicoltura e della produzione olivicola pugliese”. Lo ha detto il il sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Patrizio Giacomo La Pietra, in occasione dell’inaugurazione di Evolio Expo alla Fiera del Levante.

