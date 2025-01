Garozzo “Al Grand Prix di Torino i migliori fiorettisti al mondo”

TORINO (ITALPRESS) – “Questa è una gara molto sentita dagli atleti, io l’ho vissuta da atleta e per la prima volta la vivrò da dirigente federale. È una gara che non ha nulla da invidiare alle grandi classiche di coppa del Mondo, a cui parteciperanno circa 400 atleti provenienti da tutto il mondo. Ci saranno tutti quelli che abbiamo visto la scorsa estate a Parigi, a partire dai nostri campioni: Foconi, Macchi, Bianchi e Marini per il maschile, per le donne ci saranno Volpi, Favaretto, Errigo e Palumbo e poi tanti altri campioni italiani che potranno dire la loro nel corso delle tre giornate. Sono certo che sarà una kermesse meravigliosa, ormai il livello internazionale è molto alto, individuare dei favoriti è veramente complesso”. Così Daniele Garozzo, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma, a margine della conferenza stampa di presentazione del Trofeo Inalpi – Grand Prix Fioretto maschile e femminile che si terrà a Torino, all’Inalpi Arena, dal 7 al 9 febbraio.

