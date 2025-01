Quando Onu non basta. Andrea Angeli racconta “Fede, ultima speranza”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Stefano Vaccara intervista al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite Andrea Angeli, autore del libro in uscita “Fede, ultima speranza” (Rubettino, 2025, con prefazione del cardinale Camillo Ruini). L’autore per oltre trent’anni ha lavorato come portavoce nelle missioni ONU nelle zone più esplosive del mondo, dove i conflitti hanno rilanciato la fede religiosa nelle popolazioni alla ricerca di speranza.Angeli questa volta racconta il suo lavoro a fianco dei religiosi, coloro che non abbandonano mai il campo e restano in prima linea rischiando la vita per dar conforto ai civili.Dal Cile all’Iraq, dalla Cambogia a Timor Est, dalla Bosnia all’Iraq, dall’Afghanistan al Kosovo, Angeli è un testimone diretto del lavoro di vescovi e cappellani militari, missionari e suore, preti coraggiosi e abili diplomatici del Vaticano che insieme a prelati di altre religioni cercano e difendono la pace e non mollano mai. Angeli nel libro e nell’intervista racconta una missione possibile di fede contro la violenza della guerra.

xo9/sat/gtr