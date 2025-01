Sala “Su ‘salva Milano’ mi aspetto sostegno della maggioranza”

MILANO (ITALPRESS) – “Nella mia audizione ho già detto che è un dibattito triste, perché è solo politicizzato, mentre noi stiamo chiedendo tecnicamente al Parlamento di esprimersi. Che i partiti facciano questa parte nel gioco politico ci sta, non so cosa farci anche se mi dispiace. Noi chiediamo un’interpretazione tecnica al Parlamento. Assisto a queste scaramucce, ma non so cosa farci. Mi aspetto un sostegno dalla mia maggioranza a Palazzo Marino”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento a Palazzo Marino a proposito del dibattito sul cosiddetto Salva Milano.

xp2/ads/gsl

© Riproduzione riservata