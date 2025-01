Shoah, Borchia “Ricordare affinché non accada più”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non è facile trovare le parole, è stato un momento di commemorazione emozionante, molto toccante: credo che l’aspetto più rilevante sia continuare con il ricordo per trasmettere alle generazioni quello che è stato perché non riaccada”. Lo dichiara il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, Paolo Borchia, a margine della cerimonia di commemorazione in occasione degli 80 anni dalla liberazione dei sopravvissuti del campo di sterminio nazista Auschwitz-Birkenau.

xf4/sat/gtr