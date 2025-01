Ue, Urso “Nella nuova Bussola apertura alla neutralità tecnologica”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Nella nuova Bussola sulla competitività presentata dalla Commissione europea, ho riscontrato apertura su una visione piena della neutralità tecnologica, ma molto dipenderà quello che diranno le imprese e i sindacati nel dialogo strategico”. Così il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a Bruxelles. Rispondendo a una domanda sull’apertura della Commissione a includere nei piani di transizione ecologica del settore anche i biocarburanti, Urso ha detto che nella comunicazione proposta dall’Esecutivo Ue “ci sono molti elementi che avevamo indicato”.

