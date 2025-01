America Week – Episodio 4

NEW YORK (ITALPRESS) – Nel nuovo episodio di “America Week”, il nuovo appuntamento dell’Italpress che ogni settimana da New York propone notizie e analisi dagli Stati Uniti, Stefano Vaccara parla delle mosse di Donald Trump da quando è rientrato alla Casa Bianca.Altro che “scioccare e stupire”, il presidente è all’attacco ma con il “caos”. Andare addosso all’avversario politico comunque e in qualunque occasione, anche quando ci sono ancora da recuperare a Washington i corpi inabissati nel fiume Potomac dei poveri passeggeri del volo che arrivava dal Kansas centrato in pieno da un elicottero militare in una collisione che non ha lasciato scampo a tutti i 67 a bordo, compresi i tre militari dell’hawk.A proposito di caos, il 27 gennaio, l’Office of Management and Budget ha emesso una direttiva che ordinava alle agenzie federali di “sospendere temporaneamente tutte le attività relative all’obbligo o all’erogazione di tutti gli aiuti finanziari federali”. Questa misura includeva gli aiuti esteri, sovvenzioni e prestiti, con eccezioni per le prestazioni della Sicurezza Sociale e di Medicare. Questa mossa improvvisa ha causato confusione tra i dipendenti pubblici, i legislatori e le organizzazioni non profit, sollevando preoccupazioni sui possibili disservizi nei servizi essenziali.Intanto sono iniziate le tre audizioni al Senato ritenute più rischiose: Robert Kennedy Jr. per il ruolo di Segretario della Salute, Tulsi Gabbard come Direttrice dell’Intelligence Nazionale e Kash Patel come Direttore dell’FBI. Ognuno di loro ha affrontato un duro interrogatorio sulle proprie qualifiche, dichiarazioni passate e potenziali pregiudizi. Per essere bocciati, più di tre senatori repubblicani devono essere contrari alle nomine e tutto è ancora possibile.

xo9/gtr/fsc