Giubileo, Fisichella “Protezione Civile fiore all’occhiello del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “La protezione civile, con questa iniziativa, soprattutto di tanti giovani, non fa che dimostrare ancora una volta di essere un fiore all’occhiello del paese. Si riesce a coniugare la professionalità ma soprattutto tanto entusiasmo che è frutto della solidarietà e dell’attenzione nei confronti di tutti, non solo nei momenti di bisogno ma anche nei momenti così significativi come il Giubileo”. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, Pro Prefetto del Dicastero dell’Evangelizzazione dello Stato Città del Vaticano, a margine della presentazione del Servizio Civile Universale per il Giubileo della Speranza 2025.(ITALPRESS)

