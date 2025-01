Volti rigati di lacrime, singhiozzi, incredulità: il venerdì mattina del liceo Anguissola è segnato dal dolore e dall’incredulità, per la tragica morte della 15enne Elisa Marchesini, travolta da un autobus venerdì mattina in via Dante a Cremona. Pianti disperati da parte dei compagni di classe della 2 B Les e dei professori, radunati davanti all’aula, dove l’assenza di Elisa pesa come un macigno.

Grande lo sgomento anche da parte del preside dell’istituto, il professor Roberto Calabrese, in carica da soli due mesi. “Appena arrivato a scuola, stamattina, ho capito che c’era qualcosa che non andava… vedevo delle ragazze piangere nei corridoi. Ancora non avevamo alcuna certezza, ma la notizia dell’incidente, unita al fatto che Elisa non fosse arrivata a scuola, stava preoccupando tutti, docenti e studenti”.

Sono partite le chiamate al cellulare della 15enne, che non rispondeva. “Fino all’ultimo abbiamo sperato che non non si trattasse di lei” continua Calabrese. “Purtroppo, invece, abbiamo poi avuto la conferma che Elisa era morta”.

Tutti ricordano la ragazza come una persona solare e allegra, con tantissime passioni: come raccontano alcuni compagni di scuola, faceva teatro e nuoto. Ma era anche una ragazza molto seria e dedita allo studio: “I docenti mi hanno detto che non non si perdeva un giorno di scuola, arrivava sempre puntuale” spiega ancora il dirigente scolastico. “Era positiva, solare, le piaceva viaggiare. Era molto apprezzata e benvoluta da tutti, professori e compagni di classe, che adesso ovviamente sono sconvolti”.

La scuola a breve si attiverà, per fornire un supporto psicologico ai compagni di classe di Elisa e agli altri studenti, che ora non sanno trovare pace. “Sicuramente qualcosa faremo” conclude Calabrese. “Tutti, dai suoi compagni di classe al resto dell’istituto, sono rimasti davvero sconvolti da quanto accaduto e sono tutti molto in ansia”.

Laura Bosio

