Pecoraro Scanio “Incentivare le giovani startup”

SALERNO (ITALPRESS) – Dal convegno “Salerno Ecodigital” che si è tenuto giovedì 30 gennaio a Palazzo di Città con istituzioni, giovani startup e imprese innovative Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital ha sottolineato l’importanza di un sostegno concreto alle startup innovative realizzate dai giovani.“Governo e Parlamento incentivino le startup innovative realizzate da giovani, questa è la sfida EcoDigital partita da Salerno dall’incontro su agrifood e turismo, due settori importanti per il Sud e per tutta l’Italia, dove dobbiamo sostenere l’innovazione, in particolare quella creata da giovani – ha affermato -. Che creano lavoro e che invece di emigrare all’estero, restano nel nostro Paese a creare lavoro, benessere e futuro. Cosa serve? Un incentivo reale e soprattutto eliminare una serie di obblighi burocratici inutili e aggiuntivi che danneggiano la capacità di guardare alla transizione ecologica e digitale. Innoviamo e sosteniamo l’innovazione”.

sat/gtr