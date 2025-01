Dal 1° febbraio 2025 all’Hub Vaccinale in Via Dante 134 a Cremona sarà possibile ricevere il vaccino antinfluenzale:

Lunedì dalle 8 alle 13

Giovedì dalle 13 alle 17

La prenotazione è obbligatoria e si effettua:

sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it

numero verde 800894545 di Regione Lombardia

PROTEGGERE SÉ E GLI ALTRI

Come sottolinea Antonella Laiolo, direttore della struttura Vaccinazioni e sorveglianza malattie Infettive, “La vaccinazione antinfluenzale è un’importante opportunità di protezione per tutta la popolazione. La malattia influenzale non è solo una seccatura; è una infezione virale generalizzata, che oltre a manifestazioni respiratorie delle alte vie aeree, con gravità variabile, può complicarsi con situazioni critiche come polmonite, encefalite, ictus, miocardite, infarto e anomalie elettrocardiografiche significative. Queste complicanze possono manifestarsi anche negli adulti o nei giovani adulti in buona salute. Anzi, proprio chi ha una vita sociale più attiva rischia di essere più esposto al virus, con maggiori probabilità di veicolarlo anche alle persone con fragilità. Le complicanze e il rischio di morte per infezione influenzale sono maggiori per i soggetti con malattie croniche, i bambini, le donne in gravidanza o puerpere e gli over 60. Vaccinarsi è un gesto di responsabilità, che interessa tutti”.

