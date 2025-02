195 rappresentanti, per parlare di futuro partendo dai giovani. È stata una mattinata diversa ma a suo modo unica, quella che hanno vissuto gli studenti dell’Istituto “Ghislieri” di Cremona, che durante alcuni momenti dedicati hanno inscenato la simulazione di una conferenza ONU.

Il progetto, portato avanti dal giornalino scolastico e dai rappresentanti di istituto, si è concretizzato nell’aula magna e ha coinvolto 195 ragazzi di diverse età, uno per ogni Stato delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di discutere di tematiche cruciali come il cambiamento climatico, la pace e il multiculturalismo.

“Qualche mese fa ho trovato sui social un’associazione chiamata ‘Diplomatici’, che organizza eventi simili a New York, Roma, Parigi – ha commentato Axel Superchi, direttore del giornalino d’istituto e ideatore dell’iniziativa – ed ho pensato potesse essere carino proporlo in una scuola a stampo internazionale come la nostra”.

Dopo una prima presentazione e discussione in aula magna, le attività si sono spostate nelle aule dove gli studenti hanno fatto piccoli giochi e test a tema. Alla fine della giornata scolastica, alla classe vincitrice è stato consegnato un premio di 500 euro.

“Abbiamo organizzato diversi minigiochi e quiz – ha proseguito Superchi – attività come per esempio ‘indovina la bandiera’, piuttosto che ‘distingui la fake news dalla notizia vera’; a queste, si sono poi aggiunte domande pubblicate sui nostri social alle quali le classi hanno dovuto rispondere per guadagnare punti”.

“Per noi ONU significa relazione – ha aggiunto Manal Kouritta, vicedirettore del giornalino e studente del Ghisleri – quindi abbiamo cercato di relazionarci il più possibile con i nostri coetanei, renderli partecipi di un progetto unico”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata