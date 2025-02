La mattina del 31 gennaio i Carabinieri della Stazione di Casalmaggiore hanno arrestato un 27enne pregiudicato sul quale già gravava una pena ai domiciliari emessa dalla Corte d’Appello di Brescia.

L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione il Tribunale di Cremona nel novembre 2023 e presso la Corte d’Appello di Brescia nel maggio 2024, divenuta definitiva ed esecutiva, per un furto in abitazione a Malagnino nel settembre del 2021.

I fatti dell’epoca. In quella mattinata di quattro anni fa, un uomo era seduto nel giardino di casa sua a Malagnino e al cancello si era presentata una donna, accompagnata da un uomo, che diceva di dovere ritirare un orologio per conto della moglie che era al mercato.

La vittima ha creduto a quella versione ed era entrato in casa a cercare l’orologio nella cassaforte, ma la donna lo aveva seguito, mentre l’altro soggetto era rimasto all’esterno. La vittima aveva aperto la cassaforte, non trovando alcun orologio. La donna si era avvicinata dicendo di volere controllare meglio, ma all’improvviso aveva preso una busta contenente vari gioielli in oro ed era scappata all’esterno e, con il complice, erano saliti su un’auto ed erano scappati prima che la vittima potesse fare qualcosa per bloccarli.

La vittima, aiutata da alcuni parenti che erano stati da lui avvisati, aveva contattato i Carabinieri che erano giunti sul posto per verificare quanto accaduto. I militari avevano acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza e la denuncia della vittima che aveva descritto i due presunti autori del fatto.

Le successive indagini avevano permesso di accertare che l’uomo che aveva agito con la donna era il 27enne. Nel novembre del 2023 il 27enne era stato condannato dal Tribunale di Cremona per i fatti commessi ed accertati, poi era intervenuta una sentenza della Corte d’Appello di Brescia.

L’Ufficio Esecuzioni Penali di Brescia ha emesso l’ordine di carcerazione per la pena da scontare, trasmettendo il provvedimento ai Carabinieri della Stazione di Casalmaggiore, competente per territorio sul luogo di residenza del 27enne, che lo hanno rintracciato e lo hanno arrestato, sottoponendolo alla misura della detenzione domiciliare.

