Riprendono gli incontri pubblici proposti da Forza Italia sul territorio cremonese. La prima di una serie di iniziative che il partito organizzerà nei prossimi mesi.

Venerdì 7 febbraio alle ore 18.30 presso Relais Convento (Via Persichello 9, Persico) si terrà l’evento pubblico Partecipazione dei lavoratori all’impresa: una strada possibile?.

“Il mondo del lavoro e il sistema economico italiano stanno affrontando cambiamenti di portata epocale sul piano produttivo e tecnologico, riaffermando inevitabilmente un nuovo concetto di lavoro” fanno sapere gli organizzatori. “Infatti, secondo i dati Istat, negli ultimi venti anni la produttività del lavoro è rimasta stagnante, per iniziare un lento calo fino a un decremento del 2,5 % nel 2023 (contro un decremento nello stesso anno dello 0,4 % nell’UE27).

Dati coerenti con una sempre più diffusa percezione rispetto alla crescente insoddisfazione da parte dei lavoratori nei confronti del proprio lavoro in termini di qualità delle attività svolte e di coinvolgimento rispetto agli obiettivi aziendali.

Per questo Forza Italia ha deciso di sostenere sin dalla sua consegna in Parlamento nel 2023, la proposta di legge di iniziativa popolare La partecipazione al lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori, promossa dalla Cisl, e oggetto di discussione parlamentare in questi giorni”.

L’articolo 46 della Costituzione italiana sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’imprese: è una strada realmente percorribile? A questa domanda risponderanno l’Onorevole Chiara Tenerini, Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia; Stefano Allegri, Presidente dell’Associazione Industriali di Cremona; Ivan Zaffanelli, Segretario Generale di Cisl Asse del Po; e Emmanuele Massagli, Presidente della Fondazione Ezio Tarantelli. Il dibattito verrà moderato da Luca Ghidini, Commissario Cittadino di Forza Italia a Cremona.

© Riproduzione riservata