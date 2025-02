Zan Majer, centrocampista della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di CR1, la sconfitta contro la Salernitana: “Tornare a casa senza punti è bruttissimo, non ci siamo meritati la sconfitta, eravamo molto più forti, ma alla fine conta chi fa più gol, e non nin ne abbiamo fatto uno più degli altri”.

Oggi va reso merito anche al portiere avversario, miracoloso a più riprese…

“Non è una cosa nuova, contro di noi fanno tutti bene. Peccato, non ci siamo riusciti, avremmo meritato la vittoria, bisogna abbassare la testa e pedalare”.

In queste due partite hai ritrovato una maglia da titolare, come stai atleticamente?

“E’ una cosa bellissima quando riprendi il ritmo e giochi, sono stato sempre a disposizione della squadra e del mister, sono contento di giocare e spero che duri il più a lungo possibile”.

Domenica il Sudtirol, quanto sarà difficile smaltire la delusione?

Sarà una partita molto simile a quella di oggi, anche loro hanno bisogno di punti. Noi dobbiamo vincere per forza, la prepariamo bene e speriamo di riuscirci”.

Ti preoccupa il distacco con le prime tre?

“Non mi preoccupa, ma va guardato anche questo. Bisogna mantenere la distanza o avvicinarci al terzo posto, poi vediamo partita dopo partita”.

Quanto è importante tornare al successo domenica allo Zini, di fronte ai propri tifosi?

“Questa è sempre una cosa bella, a volte ci siamo meritati dei fischi. Abbiamo ritrovato il passo dell’anno scorso, ma bisogna andare passo dopo passo per spingere al massimo”.

