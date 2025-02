Reduce da sette risultati utili consecutivi, la Cremonese vuole allungare la serie all’insegna di quella continuitàindispensabile per reggere il passo di chi sta davanti e tenere a debita distanza chi insegue. I grigiorossi devono affrontare una trasferta molto insidiosa, su un campo molto caldo come quello dell’Arechi. La squadra di Stroppa si troverà di fronte una Salernitana che staziona in piena zona retrocessione e che, dunque, ha disperato bisogno di punti.

Per ora non è servita la rivoluzione in casa dei campani, con tanti nuovi acquisti (su tutti Cerri) durante questa parentesi invernale di mercato, oltre a un nuovo cambio di guida tecnica (è da poco arrivato Breda), assieme a un nuovo direttore sportivo (Valentini). Nelle ultime cinque partite, infatti, i granata hanno rimediando ben quattro sconfitte, sprofondando sempre più in basso in classifica.

I tifosi sono in fermento e un altro risultato negativo farebbe esplodere una contestazione. Gli uomini di Breda, quindi, scenderanno in campo con il coltello tra i denti, pronti a tutto per invertire la rotta. Va detto che, in una situazione del genere, se le cose dovessero mettersi male per i campani facendo scattare il malcontento dei tifosi, l’ambiente potrebbe ritorcersi contro gli stessi giocatori della Salernitana e giocare a loro sfavore.

Meglio, però, non fare troppi calcoli per la Cremonese, che deve solo pensare a giocare la sua partita, offrendo una prestazione in linea con quelle offerte di recente. Magari cercando di evitare certi errori difensivi che si sono trasformati in veri e propri regali per gli avversari (vedi pareggio contro il Modena).

Stroppa ritroverà dopo la squalifica capitan Bianchetti e Collocolo e nella lista dei convocati è ricomparso dopo un infortunio non breve Moretti. Oltre a Buonaiuto che ha preso la strada verso Padova, sarà assente Barbieri, che ultimamente in fascia aveva sempre dato il suo prezioso contributo. Inoltre, Castagnetti andrà in panchina, infatti Stroppa ha spiegato che non è del tutto recuperato dopo l’infortunio e che ha sostenuto un solo allenamento in settimana, quindi si va verso la conferma di Majer in cabina di regia, come nel match contro il Modena.

Il 3-5-2 della Cremonese dovrebbe quindi prevedere Fulignati tra i pali, con una difesa composta da Antov, Ravanelli e Bianchetti. A centrocampo dovrebbero essere confermati Pickel, Majer e Vandeputte. In fascia destra tornerà Collocolo, mentre a sinistra sarà ballottaggio tra Zanimacchia e Azzi con il primo in vantaggio. Riguardo l’attacco, al fianco di Vazquez dovrebbe esserci l’ex della partita Bonazzoli con De Luca (a segno nell’ultima uscita) come alternativa.

Mauro Maffezzoni

