Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha commentato la sconfitta arrivata all’Arechi contro la Salernitana.

Cosa non è andato nella partita di oggi?

“A questo gioco si vince e si portano a casa punti quando la palla entra in porta, oggi bisogna fare i complimenti a Christensen che ha fatto dei miracoli. Da tanto tempo questi sono i nostri numeri, portiamo a casa tanti tiri ed occasioni, oggi a maggior ragione ma andiamo a casa senza nulla. Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio, mentre nel secondo c’è stata una spinta diversa nonostante potessimo subire qualcosa su contropiede. Ma per il resto non posso dire nulla ai ragazzi, il secondo tempo è stato straordinario, con un finale incredibile”.

La Cremonese ha creato tantissime occasioni senza però riuscire a portare a casa punti…

“È assurdo, sprechiamo l’impossibile. Il loro gol è nato da un cross sbagliato che ha colpito il palo ed è stata l’unica situazione, oltre al rigore concesso che anche oggi è dubbio. Bisogna buttare il pallone in porta quando si hanno un’infinità di occasioni da gol tra tiri, traverse e parate avversarie… Dispiace, perché non si può perdere una partita così”.

Le due occasioni della Salernitana sono frutto di episodi. Cosa si poteva fare di diverso?

“Niente, chiaramente dovrò rivedere la partita ed essere il più razionale possibile perché bisogna migliorare, ma l’unica cosa da fare è buttarla dentro. È un peccato lasciare punti per strada e non averla rimessa a posto, perché la squadra ha strameritato un risultato diverso”.

La sensazione è che oggi Christensen sia stato insuperabile…

“Sono d’accordo, soprattutto nelle ultime occasioni su Johnsen, Vazquez e Collocolo, oltre che la traversa. D’altronde questo è il calcio, dobbiamo stare sereni anche se in questo momento non lo siamo. Recuperiamo le forze, concentriamoci su ciò che la squadra ha fatto e andiamo avanti”.

Il distacco dal terzo posto aumenta, mentre il quinto si avvicina. La classifica la preoccupa?

“No, devo essere sincero. In questo momento la squadra ha una condizione psicofisica straordinaria e crea talmente tanto che non guardo la classifica, anche se meriteremmo sicuramente dei numeri diversi da quel punto di vista. Il nostro percorso non deve farci pensare in maniera negativa, ma al contrario bisogna lavorare come stiamo facendo”.

Con i cambi che ha fatto a metà ripresa la Cremo è diventata più pericolosa…

“Si possono fare tante cose, forse l’unica positiva che porto a casa oggi è la possibilità di inserire ragazzi che danno risposte importanti. Anche se mi piacerebbe fare cambi che possano difendere il risultato piuttosto che ribaltare la partita. Vorrei dire che siamo stati straordinari, ma non lo siamo stati perché bisogna vincere e portare a casa le vittorie”.

Oggi Azzi ha giocato 90′, dando risposte importanti anche a livello atletico…

“Assolutamente, bisogna dargli continuità. Nel primo tempo è stato il più pericoloso, ad inizio ripresa ha avuto spunti impressionanti. Lui è questo giocatore qui”.

