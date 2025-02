“Grande, grande, grande. Omaggio a Mina”. È questo l’intrigante titolo della mostra di Cinzia Ossani che si apre domenica, 9 febbraio, alle 17,30, al Centro Pinoni (palazzo Duemiglia) in cui l’artista romagnola ha deciso di presentare oltre venti opere dedicate alla grande cantante cremonese. «Seguo la “tigre di Cremona” fin da piccola – spiega la pittrice – tra le voci più belle della musica, ma anche donna carismatica e sinonimo di stile, raffinatezza ed eleganza. Per questi motivi amo ritrarla in tutta la sua femminilità, non senza prestare attenzione al suo look, sempre originale».

«In effetti – aggiunge il curatore, Simone Fappanni – Mina già nelle copertine dei suoi album ha dato prova di prestarsi volentieri ad essere “vista” con l’occhio di artisti e creativi, accettando di buon grado delle cover caratterizzate da un deciso tocco creativo. Inoltre il suo profilo, inconfondibile, è ormai diventato un’icona, e pertanto si presta a essere trasposto sui più diversi supporti da artisti diversissimi. Nel caso di Ossani la scelta è quella di evidenziarne i peculiari tratti somatici, la profondità dello sguardo, i capelli, a volte sciolti più spesso raccolti, gli occhi grandi e profondi, attraverso un segno deciso e perentorio che ne essenzializza queste componenti pur senza semplificarli, semmai contrassegnando l’insieme da una plasticità che riesce ad essere estremante attraente, così come ne note intonate dalla Mazzini. Ecco, allora, che nelle infinite declinazione del bianco e nero, Cinzia coglie la profonda essenza musicale di Mina».

Nata e residente a Bagnacavallo, dal 2012 fino al 2022, la pittrice ha frequentato la Scuola d’arte comunale “Bartolomeo Ramenghi” nel suo paese natale, oltre a corsi di disegno e pittura, mentre dal 2017 al 2022 ho preso parte, a Firenze, presso la Bottega dell’Arcimboldo, a corsi di disegno a livello professionale. Ha recentemente esposto, con successo, a Milano, nell’ambito di una mostra dedicata agli “animali dipinti”, e a Salsomaggiore Terme, in seno a una rassegna musicale, a al Castello Pallavicino – Casali di Monticelli d’Ongina, proponendo pezzi a tema paesaggistico. La personale è visitabile fino al 27 febbraio da lunedì a sabato dalle 14.15 alle 16.15 e durante le iniziative socio-culturali promosse dal Pinoni.

