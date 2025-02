Una rampa d’accesso rotta dallo scorso ottobre, quindi da quattro mesi, e la sbarra che dovrebbe impedire l’ingresso alle auto non autorizzate, fuori uso da diversi anni.

Succede al Polo per l’Infanzia Hack – Montalcini, nel contesto del vecchio Ospedale dove convivono asilo nido e scuola materna, con ingresso da via S. Antonio del Fuoco. Una situazione che sta creando disagio a famiglie e insegnanti, soprattutto ai genitori che conducono i piccoli in passeggino e che sono costretti ad utilizzare le scale con bambini in braccio rischiando di inciampare soprattutto nelle giornate invernali con rischio ghiaccio.

E’ questa la situazione che viene segnalata da Jane Alquati, consigliere della Lega, che ha depositato un’interrogazione in Comune.

“La stessa problematica – afferma la consigliera – si presneta per le insegnanti nel momento in cui devono portare i bambini nel giardino adiacente la struttura con tutti i rischi connessi ad una eventuale caduta, non potendo fare uso dei passeggini”.

La criticità è emersa in particolare lo scorso 13 gennaio in occasione di una prova di evacuzione, che prevede appunto l’utilizzo della rampo. La prova è stata “resa vana e difficoltosa nella sua esecuzione avendo dovuto applicare una via di fuga alternativa e non prevista dal piano”.

Quanto al parcheggio interno, che dovrebbe essere utilizzato solo da insegnanti e fornitori, la rottura della sbarra d’accesso fa sì che venga utilizzato come “posteggio libero” da soggetti estranei, “soprattutto il mercoledì, giorno di mercato, andando a creare pericolo per l’incolumità dei bambini che attraversano il parcheggio per recarsi all’interno del parco della scuola mentre conducenti di autovetture non autorizzate compiono manovre”. Sempre nella giornata dell’evacuazione, si legge nell’interrogazione “è stata riscontrata la presenza di un veicolo terzo posteggiato nel punto di raccolta previsto da piano di evacuazione stesso”.

Con l’interrogazione viene chiesto di porre rimedio a questa situazione.

