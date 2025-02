Entrano nel vivo i lavori ristrutturazione della storica Centrale Realdo Colombo di Cremona, il primo acquedotto cittadino inaugurato nel 1910.

Il cantiere, avviato nei giorni scorsi, procede secondo cronoprogramma e nella giornata di domani è previsto un importante intervento sull’adduttrice principale che dal potabilizzatore EST di Cremona porta l’acqua potabile nel centro della città.

L’intervento proseguirà per almeno 8 ore e durante tutta la durata dei lavori la continuità del servizio sarà garantita dalle vasche di stoccaggio del volume di 2 milioni di litri presenti presso la Centrale.

A seguito dell’intervento potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione nella rete di distribuzione e lievi alterazioni delle caratteristiche organolettiche dell’acqua, che è e resta assolutamente potabile e sicura. Si consiglia, in tal caso, di far scorrere bene l’acqua prima del suo utilizzo.

Padania Acque ricorda che i lavori di riqualificazione della Centrale Realdo Colombo, del valore complessivo di 2.600.000,00 euro, consistono principalmente nel rifacimento del sistema di rilancio dell’acqua in rete e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico con lo scopo di potenziare ulteriormente l’infrastruttura idrica, sia in termini di efficienza che di risparmio energetico, a beneficio della qualità del servizio e della tutela ambientale.

In base all’avanzamento del cantiere, via Realdo Colombo sarà chiusa alla circolazione e sarà in vigore il divieto di sosta e fermata. Nei tratti liberi sarà istituito il doppio senso di marcia per consentire l’accesso alle proprietà laterali.

