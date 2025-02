E’ stato Hervè Tullet in persona, tramite il suo account Instagram ufficiale da quasi un milione di follower, a ripostare e quindi promuovere nel mondo l’evento che si è tenuto sabato 1 febbraio, organizzato e pensato dalla sezione dell’infanzia della Scuola Sacra Famiglia di Cremona. Hervé Tullet, artista, scrittore e illustratore francese, autore rilevante nel mondo della letteratura per l’infanzia, è creatore di una filosofia famosa in tutto il mondo: l’arte e la creatività hanno un ruolo di primo piano nell’apprendimento del bambino, lo aiutano a sviluppare un pensiero divergente che li rende maggiormente sicuri delle proprie capacità. Un autore geniale che si mette al servizio dei bambini e ha creato percorsi che mirano a lasciare che il bambino si esprime in modo incondizionato, affinchè lasci fluire la sua vena creativa senza limiti o costrizioni. Ed ecco allora che, all’interno degli spazi di Cascina Moreni, nei saloni e nel ristorante gestiti da Eco-Company per la precisione, i maestri della sezione dell’infanzia della Scuola Sacra Famiglia hanno dato vita a un momento speciale per adulti e bambini (quasi 200 le persone in totale) in cui tutti hanno potuto sperimentare arte e creatività con pennelli e fantasia, sulla scia del grande Hervè Tullet. E dopo la festa, anche la cena. Tutti insieme per una serata indimenticabile per grandi e bambini.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata