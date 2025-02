Il suono dell’organo Inzoli, inaugurato da Amilcare Ponchielli nel 1873 poi restaurato nel 2019 per riportarlo all’antico splendore, ha dato il via domenica al concerto “Il Maestro e i suoi allievi” promosso dal Museo Ponchielliano nella chiesa di San Dalmazio a Paderno Ponchielli, Comune natale del compositore.

In scena il coro lirico Ponchielli-Vertova diretto da Loris Braga, recentemente scelto per guidare la formazione, con i solisti Kseniia Overko (soprano), Nadiya Petrenko (mezzosoprano), Cristiano Binotto (tenore) e Giuseppe Tomasoni (baritono) accompagnati all’organo da Paolo Bottini.

Il programma ha alternato brani per organo solo ad altri con la compagine vocale, sia ponchielliani -attingendo a titoli celebri come “La Gioconda”– sia di allievi del Maestro.

Un repertorio apprezzato dal pubblico, che oltre all’amministrazione comunale ha incluso diversi sindaci del territorio cremonese e anche il consigliere regionale Matteo Piloni. Una sinergia fra istituzioni nel segno della cultura.

Al termine non è mancato un bis richiesto fra applausi scroscianti e anche l’annuncio del prossimo evento organizzato dal Museo in San Dalmazio: una maratona organistica il 13 aprile, aperta ai musicisti per valorizzare lo strumento Inzoli.

