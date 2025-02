Oggi una delegazione sindacale del SIM Carabinieri ha visitato il comando provinciale di Cremona. Il SIM Carabinieri, primo sindacato per numero d’iscritti, con le nuove prerogative concesse dalla legge a seguito della decadenza della rappresentanza militare, ha provveduto a portare supporto e a far sentire la propria vicinanza agli iscritti con una delegazione composta dal segretario generale della Lombardia, Alfredo Gianluca Privitera, dal segretario generale per la provincia di Cremona e consigliere regionale Lombardia, Luigi Spina.

L’incontro, improntato a rinsaldare la collaborazione tra l’Arma e il SIM Carabinieri, si è svolto in un clima sereno e costruttivo, evidenziando la volontà di rafforzare il dialogo e il sostegno reciproco.

Il comandante provinciale dei carabinieri ha ribadito l’importanza dell’associazionismo militare come strumento essenziale per il miglioramento del benessere lavorativo. Ha inoltre ricevuto con attenzione problematiche segnalate, impegnandosi a promuovere soluzioni rapide e concrete. “Il dialogo aperto e sincero è fondamentale per comprendere e affrontare le criticità dei colleghi”, ha sottolineato il colonnello Paolo Sambataro, evidenziando come la condivisione di idee sia l’elemento cardine per poter migliorare il benessere personale e istituzionale. L’attenzione verso le esigenze dei militari è considerata dal comandante un pilastro per garantire un ambiente di lavoro sereno, produttivo e stimolante.

La visita è proseguita con un approfondimento nelle Stazioni di Cremona, Vescovato e Piadena, dove il SIM Carabinieri ha potuto incontrare i propri iscritti ed affrontare con loro le tematiche di competenza, con un focus particolare sul benessere del personale e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale ha confermato un clima di lavoro positivo e sereno. Il sindacato ha riconosciuto e apprezzato il costante impegno nel mantenere condizioni lavorative ottimali, frutto di un’attenta considerazione delle necessità dei militari.

SIM Carabinieri ha ringraziato infine i comandanti delle Stazioni di Cremona, Vescovato e Piadena per l’accoglienza e l’ospitalità, ma soprattutto per il dialogo costruttivo, rinnovando l’augurio di buon lavoro.

