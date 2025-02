L’inflazione accelera, cambiano i prodotti nel “paniere”

ROMA (ITALPRESS) – Accelera l’inflazione. A gennaio, secondo le stime preliminari dell’ISTAT, l’indice dei prezzi al consumo fa registrare un aumento mensile dello 0,6% e dell’1,5% su gennaio 2024, rispetto al +1,3% fatto registrare a dicembre. Questo andamento, spiega l’Istituto di statistica, riflette prevalentemente l’esaurirsi delle spinte deflazionistiche dei prezzi degli energetici, a seguito della marcata accelerazione dei prezzi della componente regolamentata. Un contributo all’inflazione si deve inoltre alle tensioni sui prezzi degli alimentari lavorati , i cui effetti si manifestano anche sul cosiddetto “carrello della spesa”. In decelerazione, invece, i prezzi di alcuni servizi, tra cui quelli relativi ai trasporti e alle comunicazioni. A gennaio, l’inflazione di fondo rimane stabile a +1,8%. L’Istat ha anche annunciato le novità nel paniere 2025 per il calcolo dell’inflazione. Entrano lo speck da banco, il pantalone corto da donna, la lampada da soffitto, il topper per materasso, la camera d’aria per bicicletta, le spazzole tergicristalli e il cono gelato. Tra i prodotti in uscita, invece, il test sierologico e il tampone molecolare Covid-19.

gsl

© Riproduzione riservata