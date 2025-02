Un minorenne egiziano è stato fermato oggi pomeriggio dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Cremona dopo che aveva minacciato con un coltello un passeggero a bordo del treno partito da Milano e diretto a Bozzolo. A chiedere l’intervento della polizia è stata la stessa vittima, che ha chiamato la polizia.

All’altezza di Cavatigozzi, il convoglio è stato costretto a fermarsi in quanto un camioncino aveva divelto una sbarra. A quel punto i poliziotti della Volante e della Polfer hanno potuto salire sul treno. Il minorenne, che aveva ancora il coltello in tasca, è stato condotto negli uffici della Questura per l’identificazione. La vittima è invece stata sentita dagli agenti della Squadra Mobile ai quali ha raccontato l’accaduto.

Sara Pizzorni

