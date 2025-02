Conclusi gli interventi propedeutici della cosiddetta fase uno, il 5 febbraio, con la fase due, entra nel vivo il cantiere per la riqualificazione di largo Moreni, intervento volto alla realizzazione di una rotatoria che favorirà la moderazione della velocità e migliorerà il flusso della circolazione. Sarà infatti attuata la modifica geometrica dell’area per ottenere una rotatoria con isola centrale a forma circolare e un anello a sezione costante in larghezza.

L’avvio vero e proprio dei lavori, attuato per fasi così da ridurre il più possibile i disagi alla circolazione e alla viabilità della zona, comporta inevitabilmente alcune modifiche all’attuale assetto viabilistico: il transito non verrà mai interrotto, sia in ingresso che in uscita dalla città, sono però previste alcune deviazioni, indispensabili per la realizzazione delle opere come da progetto, e tali da consentire la circolazione nella zona circostante come da mappa.

© Riproduzione riservata