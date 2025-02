Angeletti (Intesa Sanpaolo) “Semplificazione normative Ue essenziale”

MILANO (ITALPRESS) – “La semplificazione è essenziale perché in questo momento la complessità della normativa impone dei carichi importanti che distoglie energie dalle politiche di sostenibilità. Quindi è importante che la normativa si concentri sugli aspetti più rilevanti così che le imprese possano liberare energie per includere nella propria strategia a tutto tondo gli obiettivi di sostenibilità”. A dirlo Paola Angeletti, Chief Sustainability Officer Intesa Sanpaolo, in occasione di un incontro promosso a Milano da AmCham Italy dal titolo “Il futuro della competitività Europea tra Innovazione, Sostenibilità e Sicurezza”. Il salto di qualità da fare è pertanto “introdurre l’attenzione allo sviluppo delle opportunità, dell’innovazione e della sostenibilità. Più una normativa è armonizzata e semplice, più le imprese possono concentrarsi sulla propria strategia e cogliere le opportunità”.

