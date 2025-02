Di Maio (Rfi) “Importanti ritrovamenti archeologici sulla Napoli-Bari”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante perché ci fa capire il grande patrimonio culturale che è stato rinvenuto durante i cantieri della Napoli-Bari: è una conoscenza che altrimenti non avremmo avuto la possibilità di avere grazie a questi scavi che sono avvenuti nell’ambito della cantierizzazione dei nostri lavori ferroviari”. Lo dice Mariano Di Maio, responsabile Autorizzazioni, Ambiente e Territorio per Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), parlando con i giornalisti dalla stazione dell’alta velocità di Afragola a margine dell’appuntamento organizzato dal Gruppo Ferrovie dello Stato per presentare i ritrovamenti archeologici rinvenuti nell’ambito degli scavi per la nuova linea AV/AC Napoli-Bari. “Restituiamo al pubblico un livello di conoscenza di tutto quello che è stato trovato, ma il lavoro non si completerà oggi – annuncia Di Maio -. Con le soprintendenze – spiega – stiamo lavorando per altri eventi e per restituire, con un maggiore livello di conoscenza, tutto ciò che è stato ritrovato durante i lavori della Napoli-Bari”.

