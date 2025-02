Fillion “Trump con le sue minacce ha unito i canadesi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Stefano Vaccara intervista la giornalista canadese Stephanie Fillion, corrispondente dalle Nazioni Unite per diverse testate americane e internazionali, sulla “guerra dei dazi” che vede duellare Trump e il governo del Canada del dimissionario Trudeau. Mentre con il Messico era evidente cosa il presidente degli USA volesse (più controllo al confine per migranti e droga) con “il Canada non è chiaro quale sia l’obiettivo di Trump”, dice Fillion. Solo economico? Ma perché addirittura minaccia che il Canada dovrebbe far parte del 51esimo stato degli USA? “All’inizio si pensava che Trump volesse interferire così nelle prossime elezioni canadesi per aiutare i conservatori” aggiunge Fillion, che è convinta che invece il presidente Usa abbia ottenuto il risultato opposto: “I canadesi ora sono più uniti che mai e questo grazie alle minacce di Trump”.

sat/mrv