Si svolgerà a Spinadesco un incontro dedicato al Giorno del Ricordo 2025, promosso dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con il Comune. L’appuntamento è per giovedì 13 febbraio (ore 21) nella Sala Consiliare di Spinadesco (via Giuseppe Mazzini 2), con ingresso libero.

La serata, intitolata La storia, le Foibe e l’Esodo, sarà un’occasione per approfondire uno dei capitoli più complessi della storia italiana, ricordando le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia nel secondo dopoguerra. In particolare, verrà data voce alla testimonianza di un’esule giuliana, che condividerà il suo vissuto per offrire uno sguardo diretto su quei tragici eventi.

“L’incontro mira non solo a commemorare chi ha sofferto, ma anche a promuovere una maggiore consapevolezza sulla complessa vicenda del confine orientale” sottolineano gli organizzatori. “L’evento rappresenta un importante momento di riflessione, aperto a tutta la cittadinanza, per mantenere vivo il ricordo e tramandare alle nuove generazioni i valori della memoria storica”.

