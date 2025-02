Intesa Sanpaolo, Messina “Investitori apprezzano il nostro modello”

MILANO (ITALPRESS) – “Gli investitori apprezzano il nostro modello di business e la serietà della banca di fare un modello concentrato sull’estrarre il valore da quello che noi abbiamo. Abbiamo ancora tantissimo valore che possiamo creare per i nostri investitori, in particolare sul fronte delle commissioni e di un reddito d’assicurazione. E quindi io penso che ci sosterranno in ogni caso. Abbiamo un approccio molto chiaro e molto trasparente e non mi sembra che nessuno stia scappando da Intesa per andare in altri titoli bancari”. Lo ha detto il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine della conferenza di presentazione dei risultati finanziari del 2024 a Milano.

