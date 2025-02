Tra chiusure (tante) e nuove aperture (poche) in centro storico a Cremona ci sono anche vetrine che tornano ad accendersi anche se solo per qualche settimana o mese. Succede in via Mercatello, una delle principali vie dello shopping cremonese, dove nei locali lasciati liberi da Oviesse kids ha aperto la boutique di moda Wise. Nella sede principale in corso Mazzini si stanno effettuando lavori di ristrutturazione e si è così reso necessario un nuovo allestimento in altri spazi. Via Mercatello si conferma il percorso cittadini che meno risente della crisi del commercio, grazie anche ad un’isola pedonale consolidata e a locali pubblici che facilitano l’aggregazione.

