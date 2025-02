Siamo entrati nel cantiere per la ristrutturazione della storica Centrale idrica di via Realdo Colombo a Cremona, il primo acquedotto cittadino inaugurato nel 1910. Il cantiere di Padania Acque avviato nei giorni scorsi, procede secondo cronoprogramma. Un intervento del valore complessivo di 2.600.000 euro, consistente nel rifacimento del sistema di rilancio dell’acqua in rete e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico con lo scopo di potenziare ulteriormente l’infrastruttura idrica, sia in termini di efficienza che di risparmio energetico, a beneficio della qualità del servizio e della tutela ambientale.

In base all’avanzamento del cantiere, via Realdo Colombo sarà chiusa alla circolazione e sarà in vigore il divieto di sosta e fermata. Nei tratti liberi sarà istituito il doppio senso di marcia per consentire l’accesso alle proprietà laterali.

