Ha preso il via mercoledì 5 febbraio il Progetto Scuola della Protezione Civile, iniziativa promossa nell’ambito della rete dei Centri Promozione Protezione Civile (CPPC). Il percorso formativo, che coinvolge diversi istituti scolastici della provincia, mira a sensibilizzare gli studenti sui corretti comportamenti da adottare in caso di emergenze, come alluvioni e terremoti, e a fornire una formazione di base sulla protezione civile. Alla prima giornata hanno partecipato il Servizio Protezione Civile della Provincia di Cremona, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cremona, la Squadra Operativa Intervento Cinofilo con la propria unità cinofila, l’Associazione Volontari Olmesi e l’Associazione Nazionale Alpini, che hanno dato dimostrazione delle proprie competenze e delle attività che svolgono sul territorio.

Presso l’IIS Stradivari di Cremona 241 studenti a lezione su specifiche sulle procedure da adottare in caso di alluvione e terremoto, con incontri programmati nelle giornate del 5, 6, 8 e 12 febbraio. Gli incontri sono tenuti dai funzionari del Servizio Protezione Civile e da volontari esperti appartenenti alle diverse organizzazioni del Volontariato Organizzato della Protezione Civile provinciale.

Il Liceo Anguissola di Cremona parteciperà con 106 studenti, che seguiranno un corso base a distanza, con un primo incontro in presenza il 27 febbraio e una prova pratica prevista per il 29 marzo. Stesso format per i 41 studenti dell’IIS Ghisleri di Cremona, che inizieranno il percorso il 27 febbraio e concluderanno con la prova pratica il 29 marzo.

Ad aderire all’iniziativa anche le scuole di Crema. L’IIS Galileo Galilei vedrà coinvolti 170 studenti, con un primo incontro teorico il 22 febbraio e una prova pratica il 5 aprile. L’IIS Racchetti-Da Vinci parteciperà con 63 studenti, con appuntamenti l’8 marzo e il 5 aprile.

A Casalmaggiore, l’IIS Romani coinvolgerà 105 studenti, con lezioni in classe a partire dal 22 febbraio e prova pratica finale il 5 aprile.

Le attività sono curate dai funzionari del Servizio Protezione Civile e dai tutor volontari esperti delle diverse organizzazioni del Volontariato Organizzato della Protezione Civile della Provincia di Cremona. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e formazione per le giovani generazioni, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza e della prevenzione delle emergenze.

© Riproduzione riservata