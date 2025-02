Almasri, Piantedosi “Per Governo sicurezza è bene fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Sicurezza dello Stato e tutela dell’ordine pubblico” sono “beni fondamentali che insieme costituiscono espressione di quella concezione dell’interesse nazionale la cui tutela è prerogativa è dovere di ogni governo e che noi consideriamo cruciale difendere in ogni campo e lo facciamo dalla complessa gestione dei flussi migratori alle correlate iniziative di cooperazione allo sviluppo, dalla tutela degli interessi economici nazionali in quadranti politici strategici alla sicurezza personale dei nostri concittadini all’estero”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante l’informativa urgente del Governo in merito all’espulsione del libico Almasri in Aula alla Camera.

sat/gtr