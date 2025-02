Ne è passato di tempo da quando Emmanuel Latte Lath giocava a calcio sul campo del Cascinetto, vestendo la maglia della formazione Pulcini dell’Esperia. Da allora di strada ne ha fatta molta e, proprio in queste ore, è stato protagonista di un’operazione di mercato da record. Il ragazzo ivoriano, che oggi ha 26 anni, si è appena trasferito dal Middlesbrough all’Atlanta United per 22 milioni di dollari (circa 21,4 milioni di euro), stabilendo il nuovo primato del calciomercato nordamericano.

L’Atlanta United partecipa alla Mls, vale a dire la Major League Soccer, campionato che comprende club statunitensi e canadesi. Una cifra così alta come quella sborsata per avere Latte Lath non era mai stata pagata nella storia della Mls. Il precedente record, infatti, erano i 16,2 milioni di dollari pagati lo scorso novembre da Cincinnati per avere il bomber del Togo Kevin Denkey dal Cercle Bruges.

Latte Lath, nato a Marcory, sobborgo di Abidjan, in Costa d’Avorio, all’età di 8 anni era arrivato in Italia a Cremona con la sua famiglia, entrando subito a far parte della formazione Pulcini dell’Esperia. Durante una partita, venne notato da un osservatore dell’Atalanta, che lo acquistò dall’Esperia nel 2009. E nelle giovanili del club bergamasco Latte Lath ha fatto tutta la trafila fino all’esordio con la prima squadra, arrivato nell’estate del 2016 in un match di Coppa Italia, proprio contro la Cremonese, la squadra della sua città adottiva.

Per anni, poi, l’Atalanta ha girato in prestito il calciatore ivoriano, che ha compiuto una sorta di giro d’Italia che lo ha portato a vestire le maglie di Pistoiese, Pescara, Pianese, Carrarese, Spal, Imolese e Pro Patria. Tornato alla Dea nell’estate del 2023, era poi stato acquistato dal Middlesbrough per 5,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, il che vuol dire che ora, grazie a questo affare record della Mls, l’Atalanta incasserà un paio di milioni di euro.

“Latte Lath ha un gran fiuto del gol, e lo ha già fatto vedere in Europa”, questo il commento del ds di Atlanta Chris Henderson.

Al Cascinetto tutti lo ricordano ancora, avendolo visto tirare i primi calci a un pallone. Oggi Latte Lath, cremonese d’adozione ed ex dell’Esperia, è un calciatore affermato appena sbarcato nella Mls con un trasferimento che ha infranto tutti i record del calcio made in Usa.

