ROMA (ITALPRESS) – “Per incrementare le esportazioni lavoreremo anche” in Paesi come “Messico, Vietnam, Indonesia, India”, “avviato una serie di incontri” “ancor prima che insediasse l’Amministrazione americana”. A dirlo, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un’audizione in commissione Affari esteri della Camera.abr/gtr

Fonte video: Camera dei Deputati