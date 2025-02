Alle Figlie di San Camillo di Cremona, in via Filzi, entra nel vivo l’attività del nuovo ambulatorio di proctologia della struttura. A farne parte, come racconta il direttore sanitario Andrea Bianchi, il dottor Guglielmo Giannotti, chirurgo esperto in materia, e il dottor Roberto Bassi, un altro esperto a livello nazionale. I due, che avevano lavorato insieme già in precedenza, guidano quello che è stato un ambulatorio “creato per una reale esigenza della popolazione”, come dice Bianchi.

A disposizione, per la diagnosi, un ecografo speciale di ultima generazione specifico per quel genere di patologia con una sonda endocavitaria rotante, che ricostruisce una tridimensionalità dell’esame ecografico.

E’ ripreso poi anche l’ambulatorio di terapia antalgica diretto dalla dottoressa Cecilia Piacentini che ricorda “come il dolore abbia sulle persone un forte impatto socio-economico”.

Federica Bandirali

