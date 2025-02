In occasione del Giorno del Ricordo, lunedì 10 febbraio, alle ore 11, al Cimitero di Cremona, sarà deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti Giuliano-Dalmati di tutte le guerre, alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti del Comitato di Cremona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

La ricorrenza è stata istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra

Dopo la benedizioni impartita da don Achille Bolli, cappellano del cimitero, pronunceranno un breve intervento Tiziano Bellini, referente del Comitato di Cremona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), e il sindaco Andrea Virgilio.

In occasione di questa ricorrenza, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato, sulle sedi degli edifici pubblici le bandiere nazionali ed europee saranno esposte a mezz’asta.

Domenica 9 febbraio, alle ore 11, come da tradizione, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio delle vittime delle foibe e degli esuli deceduti lontano dalle loro terre, nella parrocchiale di Borgo Loreto, piazza Cappellani Militari Caduti. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale sarà presente la vice sindaco Francesca Romagnoli.

Per la ricorrenza del Giorno del Ricordo si segnalano inoltre le seguenti iniziative. Lunedì 10 febbraio, alle ore 16:30, presso la Sala conferenze “Virginia Carini Dainotti” della Biblioteca Statale di Cremona, Tizianio Bellini referente del Comitato di Cremona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia terrà una conferenza dal titolo Da Fiume a Cremona: storia di un esule. In contemporanea si tiene la mostra bibliografica con i volumi del fondo Istria-Dalmazia della Biblioteca Statale, Dono Davidovich.

Sempre lunedì 10 febbraio, alle ore 21, nella Sala Locatelli della biblioteca di Castelvetro Piacentino (piazza Emilio Biazzi) si terrà l’iniziativa Vergarolla: storia di una strage – La testimonianza in un docufilm, con introduzione di Tiziano Bellini.

Giovedì 13 febbraio il Comune di Spinadesco, sempre in collaborazione con il Comitato di Cremona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, organizza l’incontro Istria – Fiume – Dalmazia La storia, le foibe, l’esodo. L’appuntamento è alle ore 21 nella sala consiliare del Municipio (piazza Mazzini, 2).

© Riproduzione riservata