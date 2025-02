Giubileo, Gualtieri “Riqualificata la stazione di Roma-San Pietro”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo intervento è inserito all’interno di un a più ampia logica di sistema, un’opportunità di rifacimento non solo collegata all’evento giubilare ma ad un quadro complessivo cittadino”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto a margine della presentazione dei lavori completati presso la stazione ferroviaria di Roma-San Pietro, completamente riqualificata nell’ambito dei lavori per il Giubileo e con la collaborazione delle risorse delle Ferrovie dello Stato. “Si tratta di un intervento molto importante, di grande dimensione e ambizione, visti gli undici milioni investiti tramite risorse RFI, Ferrovie dello Stato e un’integrazione di quelle giubilari – ha ribadito il Sindaco -. Utilizzare le opportunità del Giubileo è utile non solo per strutture strettamente connesse all’evento, ma anche per sbloccare, integrare e aumentare ambizione e qualità di altri interventi. Sono state fatte le pavimentazioni, i marciapiedi, le pensiline e le sedute, sono stati piantati cinquanta alberi, riqualificati i sottopassi e i bagni. Una stazione dunque rifatta completamente – ha sottolineato ancora Gualtieri -, connessa ad una strategia di quadrante composta da una serie di interventi. Con questo intervento si chiude di fatto il rettangolo vaticano degli interventi, dai lavori a Piazza Pia fino a quelli di Ottaviano, il tutto senza fermare mai i treni e completando tutto in un anno e mezzo. Abbiamo sempre cercato di costruire una complementarietà tra gli interventi – ha chiosato – in una vera e propria logica di sistema, di natura urbanistica e di trasporto”. xi6/vbo/gtr

