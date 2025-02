Continuano gli appuntamenti culturali alla Libreria del Convegno: due gli appuntamenti previsti per il prossimo fine settimana: la lettura del libro I cinque Malfatti di Beatrice Alemagna, in programma sabato 8 febbraio alle 17, e la presentazione del libro Gli alberi lo sanno di Elena Miglioli, domenica 9 febbraio alle 17.

Il primo evento, fa parte di una rassegna di appuntamenti denominata La valigia magica al Convegno, che prevedono, dopo la lettura, la realizzazione di un laboratorio creativo. “I cinque malfatti sono cinque tipi strani” si legge nella recensione del libro. “Uno è tutto bucato; uno è piegato in due, come una lettera da spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro ancora è capovolto, tanto che per guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe per aria. E lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai piedi: una catastrofe. Abitano insieme, questi begli originali, in una casa: ovviamente, sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente di niente… Finché un giorno in mezzo a loro, come una punizione di divina, piomba, lui: il Perfetto…”. Per partecipare è necessario prenotare, scrivendo a: animazionilavaligiamagica@gmail.com, o su Whatsapp al numero 329/4929654.

Nel secondo momento culturale, quello di domenica, Vincenzo Montuori dialogherà direttamente con l’autrice, Elena Miglioli, per sviscerare i contenuti e i messaggi contenuti nella storia. “Gli alberi sanno quando devono mettere le gemme, fiorire, sfiorire, senza che nessuno dia loro il permesso” si legge nella recensione. “Suonano una musica speciale che le creature più sensibili riescono a sentire. Conoscono molti segreti. Glí alberi lo sanno. Sanno tutto”.

