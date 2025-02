Movida, tre giovani arrestati per tentato omicidio coetaneo a Latina

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Latina ha eseguito le misure di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP presso il Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di tre giovani. Sono accusati di tentato omicidio ai danni di tre coetanei, nel corso di una violenta aggressione consumata a seguito di una rissa avvenuta nelle zone della Movida latinense. Lo scorso 23 novembre, nella cosiddetta zona Pub di Latina, intorno alle 23 e 30 c’era stato un violento scontro tra i ragazzi di due gruppi “rivali”, a cui avevano partecipato una decina di giovani. Le fasi concitate della prima rissa, erano durate meno di un minuto e subito dopo tutti i partecipanti si erano allontanati.Trascorsi appena 15 minuti dal primo episodio, alcuni ragazzi, tra cui i tre già coinvolti in precedenza, erano tornati sul posto, questa volta, però armati di un coltello e spalleggiati da altri amici.. Con l’intento forse di vendicare il precedente “sgarro” a quel punto il gruppo ha aggredito violentemente due dei giovani che avevano preso parte alla precedente rissa (un sedicenne ed un diciottenne) e nella confusione era stato attinto al collo anche un terzo minorenne, che aveva semplicemente cercato di fare ragionare le parti.All’arrivo delle volanti, sul posto erano rimasti tre ragazzi tutti feriti con arma da taglio, uno di questi, un sedicenne, era rimasto gravemente ferito ed era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale dove, in pericolo di vita, è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici. Le indagini, immediatamente avviate dalla Squadra Mobile hanno consentito di inquadrare nell’immediatezza il probabile contesto criminale in cui si era verificato il fatto: uno screzio tra giovanissimi gravitanti nel cosidetto gruppo Colosseo, composto per lo più da minori, ed altri giovani facenti parti di un’altra “compagine” cosidetto gruppo Q4.

