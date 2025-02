Oggi si è insediata la prima Commissione toponomastica della Giunta Virgilio. E’ costituita da quattro consiglieri, due di maggioranza e due nominati dalla minoranza e sei membri esperti scelti dal sindaco sulla base dei titoli e delle competenze che hanno dimostrato in campo storico, storia dell’architettura, storico-artistico.

“La Commissione toponomastica – ha spiegato l ‘assessore alla Cultura Rodolfo Bona, designato dal sindaco a presiedere la Commissione – esprime dei pareri obbligatori che non sono vincolanti in merito a tutto ciò che riguarda la toponomastica cittadina, ovvero alla intitolazione di vie o di piazze, oppure anche la posizione di targhe o di lapidi”.

Tre gli oggetti all’ordine del giorno: “Uno – ha spiegato Bona – è una richiesta di intitolazione di una strada o di una piazza, e due sono la posizione di targhe che ricordano personaggi o monumenti storici della città.

Tra le proposte sicuramente di valore – ha continuato l’assessore Bona – c’ è quella della posizione di una targa in ricordo di Arturo e Piero Ferraroni, scultore e liutaio che hanno avuto la bottega per molto tempo nell’attuale ex chiesa di San Vitale, l’attuale edificio di proprietà della Provincia di Cremona. La targa dovrebbe essere posizionata lì”.

Silvia Galli

