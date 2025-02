Rischio idrogeologico, presto un dataset a disposizione della comunità

MILANO (ITALPRESS) – “L’Italia è un Paese caratterizzato da un forte rischio idrogeologico: abbiamo fatto un enorme lavoro in termine di pulizia e sistemazione di un dataset relativo all’idrografia italiana per renderlo trattabile per delle analisi, in modo da associare un investimento alle singole carte di fiume”. A dirlo Sedric Zucchiatti, Economist di Prometeia, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

