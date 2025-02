Quattro concerti di artisti internazionali e altrettanti incontri da febbraio ad aprile sul tema “Around Bach”: è la rassegna “STRADIVARIfestival – Il Pianoforte”, promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e Mdv friends, che per la prima volta dedica una serie di eventi specificatamente a questo strumento pur mantenendo il focus della programmazione musicale sugli archi.

Il concerto inaugurale sarà l’8 febbraio alle 21 con l’eclettico pianista statunitense Uri Caine già applaudito anni fa in Auditorium, che stavolta presenta il programma “Bach…and forth” dove non mancherà lo spazio all’improvvisazione tipica dell’artista, in un percorso dal sommo compositore tedesco fino alla contemporanea.

L’evento sarà preceduto il 7 febbraio alle 17 da un incontro nella Sala Fiorini di Palazzo dell’Arte dedicato a “Il Pianoforte a Cremona”: novità della rassegna è infatti proporre al pubblico momenti di approfondimento culturale a ingresso libero, con esperti del settore o con gli stessi artisti in cartellone.

Ci sono ancora biglietti disponibili, in vendita al Museo del Violino e online su Vivaticket, sia per il l’evento inaugurale sia per i seguenti: Angela Hewitt il 6 marzo, Ramin Bahrami il 27 marzo e Alexander Lonquich il 12 aprile.

