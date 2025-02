Una nevicata storica, forse non imponente e di larga portata come quella del 1985 ma in grado comunque di portare pesanti disagi e – a distanza di tempo – anche un po’ di dolci ricordi.

6 febbraio 2015. Esattamente dieci anni fa Cremona e la sua provincia si svegliavano ricoperte da una coltre in alcuni casi anche di mezzo metro di neve. Linee ferroviarie completamente in tilt, tante abitazioni private rimaste senza elettricità, disagi al traffico che si sono protratti per diversi giorni, in molti casi scuole chiuse e impossibilità a raggiungere il proprio luogo di lavoro. Fu considerata la nevicata più significativa degli ultimi 30 anni, seconda appunto solo a quella dell’85.

A Cremona solo per spese di competenza comunale si verificarono disagi per un importo superiore ai 600mila euro. Decine furono gli interventi dei Vigili del Fuoco in provincia, chiamati da cittadini che segnalavano piante o rami caduti, a volte bloccando strade e marciapiedi, ma anche tetti pericolanti o addirittura crollati. Emblematico il caso del PalaFarina di Viadana, la cui coperturà crollò per il peso della neve.

